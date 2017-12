Trotz der Air-Berlin-Pleite erwarten deutsche Flughäfen nächstes Jahr deutlich mehr Passagiere. Die Flughäfen konnten bereits 2017 einen neuen Passagier-Rekord verzeichnen.

Die deutschen Flughäfen erwarten für das kommende Jahr trotz der Air-Berlin-Pleite deutlich mehr Passagiere als 2017. Die Passagiernachfrage werde voraussichtlich um 4,2 Prozent und das Frachtaufkommen um 5,1 Prozent steigen, teilte der Flughafenverband ADV am Mittwoch in Berlin mit. Die höheren Fluggastzahlen würden voraussichtlich mit einer besseren Auslastung der Maschinen erreicht, so dass sich die Zahl der Flugbewegungen ...

