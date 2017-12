LOTTO24 AG: Lotto24-Kunde zieht das große Los bei der »Deutschen Weihnachtslotterie«

Hamburg, 27. Dezember 2017 - Im Rahmen der ersten Ziehung der »Deutschen Weihnachtslotterie« am 26. Dezember 2017 hat ein 45-Jähriger aus Bayern bei Lotto24 ( Lotto24.de), dem führenden deutschen Anbieter von staatlichen Lotterien im Internet, das große Los gezogen und 300.000 Euro gewonnen. Dabei folgte das Glück scheinbar einem exakten Zeitplan: Genau ein Jahr vor seinem Gewinn, am 26. Dezember 2016, hatte sich der glückliche Gewinner bei Lotto24 als Kunde registriert.

"Wir freuen uns, dass wir schon bei der ersten Ziehung der »Deutschen Weihnachtslotterie« einen unserer Kunden zu Weihnachten so reich beschenken konnten und hoffen, dass in der Zukunft noch viele weitere Gewinner folgen werden", so Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG.

Bei der von der deutschen »Navidad-Foundation« veranstalteten Spendenlotterie, die auf dem Konzept der spanischen Weihnachtslotterie »El Gordo« basiert, handelt es sich um eine Losnummernlotterie mit einem Hauptgewinn je Gewinner in Höhe von 300.000 Euro und einer vergleichsweise hohen Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:99.500. Die Destinatäre sind die »Stiftung Lesen« (Schirmherrschaft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier), die »Deutsche Kinder- und Jugendstiftung« (Schirmherrschaft Elke Büdenbender) sowie die »Lukas Podolski Stiftung« für Sport und Bildung.

Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet ( Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.

