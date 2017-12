Während die Börsen hierzulande noch geschlossen waren, wurde an der Wall Street bereits gehandelt. Im Vordergrund stand an diesem ansonsten recht nachrichtenarmen Dienstag die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) - im negativen Sinn. Die Kult-Aktie verlor gut 2,5 Prozent, basierend auf den Daten von zwei Marktforschungsinstituten, deren Umfragen andeuten, dass das Spitzenmodell iPhone X nicht den Effekt habe, mit dem Apple und die Anleger gerechnet hatten: Offenbar steigt der Absatz nicht, weil Apple erstmals mit zwei Modellen zugleich am Start ist, es würden nur in etwa so viele iPhones gekauft wie in den Vorjahren auch. Aber:

Auch, wenn immer mal wieder solche Indizien auftauchen, wirklich klare Fakten kommen erst auf den Tisch, wenn Apple seine Zahlen für das jetzt endende vierte Quartal ...

