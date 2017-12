3,5 Billionen US-Dollar ist der Markt für ETFs bereits schwer. In Europa liegen davon 550 Milliarden Euro. Setzt sich dieser Trend weiter fort, könnte in Europa 2020 die 1-Billion-Euro-Marke geknackt werden. Bis 2019 dürfte das gesamte Marktvolumen sprunghaft auf 6 Billionen US-Dollar ansteigen, so zuletzt eine Schätzung im Magazin "Der Aktionär". Doch wer kann es Anlegern verübeln, wenn sie immer mehr Geld in die Indexfonds investieren? Schließlich bringen die heutigen Zeiten, angesichts der Volatilität an den Märkten, den Minizinsen und den politischen Unwägbarkeiten, mehr Herausforderungen mit sich, als uns allen lieb sein kann. Börsengehandelte ETFs erfreuen sich also nicht ohne Grund steigender Beliebtheit. Doch was sind ETFs genau? In diesem Artikel klärt Kerstin Franzisi über Vor- und Nachteile auf.

