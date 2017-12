Dass Aixtron zur Stunde an der Spitze der TecDAX-Verlierer steht, ist zwar ein "importiertes" Problem, aber damit nicht automatisch eines, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Der Druck auf die Apple-Aktie gestern an der Wall Street führte dazu, dass die zuletzt ohnehin wankenden Halbleiter-Aktien ebenfalls leichter tendierten. Und mit ihnen Zulieferer der Branche wie der Anlagenbauer Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6). Und sollte sich bewahrheiten, was die Meldungen, Apple könnte trotz erstmals zwei Spitzenmodellen nicht mehr iPhones verkaufen als in den Vorjahren, andeuten, kann es für Aktien wie Aixtron ungemütlich werden.

Denn Aixtron baut Beschichtungsanlagen für die Chipindustrie. Wenn da das Wachstum nachlässt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...