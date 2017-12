Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Fresenius -0.41% oekethic (28122011): Fresenius wird 2017 den Gewinn zum 51. Mal in Folge steigern. Der um Sondereinflüsse bereinigte Gewinn soll im Geschäftsjahr 2017 um 19 bis 21% zulegen und der währungsbereinigte Umsatz um 15 bis 17%. Und das Fresenius rund ein Fünftel des Gewinns ausschüttet, macht die Aktie nachhaltig - 2017 hob Fresenius die Dividende zum 24. Mal nacheinander an. Aus meiner Sicht ein sorgenfreies Investment, das aktuell noch nicht Fahrt aufgenommen...

