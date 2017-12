MÜNCHEN (IT-Times) - Die "Tax Cuts and Jobs Acts" Reform in den USA hat auch eine deutliche Auswirkung auf international tätige ausländische Konzerne, darunter auch die Bayerische Motoren Werke AG. Die Steuerreform in den USA wird neben der Daimler AG auch das Konzernergebnis der BMW AG positiv beeinflussen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...