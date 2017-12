Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz kann auf ein erfolgreiches 2017

zurückblicken. Der Smart-Discounter kooperiert mit dem WWF Schweiz

und hat im Rahmen einer Partnerschaft verbindliche

Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Im Berichtsjahr wurden rund 200 neue

Arbeitsplätze geschaffen und 8 neue Filialen eröffnet.



Das Jahr 2017 war für Lidl Schweiz in vielerlei Hinsicht ein

Erfolg. Neue Produkte und wichtige Kooperationen prägten das Jahr. So

brachte Lidl zusammen mit Heidi Klum mit der Marke "esmara by Heidi

Klum" eine einzigartige Modelinie in die Filialen. Mit der Menu Box

lancierte Lidl zudem sein erstes Onlineprodukt.



8 neue Filialen und 90 Mio. Investitionen



2017 hat Lidl Schweiz schweizweit acht neue Filialen eröffnet:

Wattwil, Martigny, Affoltern am Albis, Schaffhausen, Münchwilen,

Kehrsatz, Zürich Fraumünsterstrasse und Givisiez. Das bedeutet, dass

die Lidl-Kunden nun bereits Zugang zu 117 Filialen haben. Die

Bauaufträge wurden auch dieses Jahr fast ausschliesslich an Schweizer

Firmen vergeben, die damit Arbeiten im Wert von insgesamt rund 90

Mio. Franken ausführen konnten.



200 Arbeitsplätze geschaffen



Das Lidl Schweiz-Team vergrösserte sich auch in diesem Jahr. Ende

2017 beschäftigte Lidl 3'320 Mitarbeitende - 200 mehr als im Vorjahr.

Ausserdem absolvieren rund 40 junge Menschen eine Lehre bei Lidl

Schweiz. Besonders erfreulich ist, dass Lidl Schweiz von "Great Place

to Work" als einer der besten Lehrbetriebe ausgezeichnet worden ist.



Lidl Schweiz ist zuversichtlich, dass sich die erfolgreiche

Entwicklung im kommenden Jahr fortsetzt.



