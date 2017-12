von Jörg Lang, Euro am Sonntag Beobachtern drängt sich die Vermutung auf, dass ein strukturelles Problem vorliegen könnte. Die Lübecker sind ein Spezialist für Beatmungstechnologie und in zwei Geschäftsbereichen tätig. Einmal finden die Produkte in der Medizintechnik Anwendung, etwa bei der Beatmung von Patienten. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...