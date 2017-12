Stuttgart (ots) - Vor einem Jahr hatte Angela Merkel erstmals erfahren müssen, dass ihre Popularität nicht in Beton gegossen ist. Damals galt Schulz über Nacht einer kurzatmigen Umfrage-Mehrheit als Alternative für morgen. Noch immer ist man sich in der CDU nicht im Klaren darüber, ob das damals nur ein schwammiges Zwischentief war. Oder der desaströse Wahlsieg am 24. September nur ein schwüles Zwischenhoch. Das merkt man ihr an. Deshalb ist es höchste Zeit, dass in Berlin endlich geschafft wird statt geschwiegen und geschwafelt. Eine Kanzlerin im Wartestand verspielt Vertrauen. Volksparteien, die nicht wissen, was sie wollen, auch. Die nächsten Wochen werden auch Merkel über kurz oder lang zeigen: Beliebigkeit bringt keine Prozente. Wer nicht liefert, ist geliefert.



