The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1Z3P6 EUGES 17-22 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A1Z3Q4 EUGES 17-24 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU000000CWL0 CHANT WEST HLDGS EQ00 EQU EUR N

CA CB81 XFRA CA38900X1087 GRATOMIC INC. EQ01 EQU EUR N