FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.118 EUR

21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01 0.151 EUR

PRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.420 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.093 EUR

QVMP XFRA IE00BDZCKK11 P.SHS S+P 500 QVM UCI.ETF 0.082 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

ATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.143 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.028 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.067 EUR

HYU XFRA USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS

ZIM XFRA US98956P1021 ZIMMER BIOMET HLDGS DL-01 0.202 EUR

WDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.420 EUR

VI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.315 EUR

R9L1 XFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001 0.042 EUR

UMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.151 EUR

UB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.252 EUR

3T8 XFRA US89214P1093 TOWNEBANK DL 2,5 0.118 EUR

TZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.004 EUR

UF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.488 EUR

SCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.563 EUR

SYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.395 EUR

GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.107 EUR

SD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.130 EUR

VSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.404 EUR

SY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.067 EUR

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.691 EUR

SSU XFRA US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95

SSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD

RB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.219 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.052 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.043 EUR

8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.395 EUR

PD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.320 EUR

PKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000