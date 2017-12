Damit hat Reed Exhibitions seine Ankündigung wahrgemacht, eine völlig neu konzipierte Plattform zu schaffen, die dem Wunsch der Industrie nach einem starken jährlichen B2B-Format in Wien nachkommt. Denn die Tatsache, dass ein hoher Anteil des österreichischen Marktvolumens im Objekt- und Großprojektbereich auf die Bundeshauptstadt entfällt und die BTA exakt auf dieses Segment der Baubranche abzielt, macht Wien zum idealen Veranstaltungsort. Gesamthafter und interdisziplinärer Ansatz Das Informationsangebot der neuen Plattform behandelt die Top-Themen der Technischen Gebäudeausrüstung im Kontext mit dem Ansatz der integralen Gebäudeplanung. Im Fokus steht die Vernetzung der Interessenspartner entlang der Wertschöpfungskette der Bauwirtschaft. Somit sind Fachbesucher aus allen Bereichen des Bausektors angesprochen", skizziert der projektzuständige Category Manager bei Reed Exhibitions, Markus Reingrabner, die Ausrichtung der BTA Building Technology Austria. "Sie geht damit mit einer gesamthaften und interdisziplinären Konzeption an den Start, die es als Fachmesseformat bis dato in Österreich nicht gibt. Übergeordnetes Ziel ist es, als Informations- und Kommunikationsplattform den fachlichen Dialog zwischen den Stakeholdern von Bauprojekten zu fördern und damit deren wirtschaftlichen Erfolg und Nachhaltigkeit positiv zu beeinflussen. Denn die Lebenszykluskosten eines Gebäudes im Objektbereich teilen sich zum geringeren Teil auf Errichtungskosten und zum überwiegenden Teil auf Instandhaltungskosten auf. "Es liegt auf der Hand", so Reingrabner, "dass sich die frühzeitige Berücksichtigung ...

