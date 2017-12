von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag Hoher Discount zum Nettovermögen, jede Menge Exits und hohe Dividenden - Mutares bietet alles, was Anleger an Beteiligungsgesellschaften schätzen. Kein Wunder, dass die Aktie seit dem August-Tief bereits um 25 Prozent gestiegen ist. Da ist aber noch einiges drin. Die nächsten Monate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...