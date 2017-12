Als Gold Anfang des Monats unter seine 200-Tage-Linie fiel und zugleich die mittelfristige Aufwärtstrendlinie durchschlagen wurde, war für die meisten Akteure klar: Jetzt stehen Kurse um 1.200 US-Dollar an. Doch zur Stunde nähert sich Gold wider Erwarten einer anderen runden Marke: der 1.300er-Linie. Der Ausbruch nach unten wurde zur Bärenfalle. Gold kann in der Jahresbilanz damit eine ordentliche Performance vorweisen, gut möglich also, dass da Rohstofffonds ihren Bestand zum Jahresultimo noch etwas aufstocken. Aber war es das dann, kippt das Edelmetall im Januar gleich wieder nach unten?

Das Kursverhalten der letzten Jahre würde dagegen sprechen, im Gegenteil: Sieht man sich in diesem längerfristigen Chart auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...