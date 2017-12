FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Investor Warren Buffett hat seinen Anteil am Spezialchemiekonzern Lanxess ausgebaut. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, hielt Buffett über die General Reinsurance AG am 21. Dezember 5,015 Prozent an dem Unternehmen. General Re gehört zu Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Bei Lanxess eingestiegen war der Investor im Mai, seinerzeit wurde eine Beteiligung von gut 3 Prozent gemeldet.

December 28, 2017

