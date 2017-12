Liebe Leser,

die Lufthansa konnte ein weiteres Mal ihr Allzeithoch nach oben schieben. Die Aktie befindet sich in einem immer stärkeren Aufwärtsmarsch, der durchaus Kursgewinne von noch einmal 25 % erzeugen könnte, so die Charttechnik. Im Einzelnen: Die Aktie schob sich am Donnerstag gleich zu Handelsbeginn auf ein weiteres Rekordhoch. Damit ist der Wert inzwischen in einem sehr langanhaltenden, starken Aufwärtstrend angekommen. Mutmaßlich, so die charttechnischen Spezialisten, könne es ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...