Piraeus Bank S.A. ("Piraeus" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit J.C. Flowers Co. ("JCF") über den Verkauf ihres gesamten Anteilsbesitzes an ihrer Banktochtergesellschaft Piraeus Bank Romania S.A. ("PBR"), (die "Transaktion"), abgeschlossen hat. Die Transaktion wurde vom Board of Directors der Piraeus Bank und dem Hellenic Financial Stability Fund (griechischer Finanzstabilisierungsfonds) genehmigt und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen durch die zuständigen rumänischen Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2018 erwartet.

Die Transaktion wird voraussichtlich keinen Einfluss auf die regulatorische Kapitalposition der Gruppe haben.

"Der Verkauf unserer Bankgeschäfte in Rumänien ist ein weiterer wichtiger Schritt zur fristgerechten Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Restrukturierungsplan der Gruppe, wie mit der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission vereinbart, sowie zur Umsetzung des Strategieplans der Gruppe, ‚Agenda 2020'. Ich freue mich besonders, dass die PBR künftig von einer der angesehensten internationalen Beteiligungsgesellschaften mit langjähriger Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich in zahlreichen Jurisdiktionen gehalten und verwaltet wird", sagte Christos Megalou, Chief Executive Officer der Gruppe.

J. Christopher Flowers, CEO und Managing Director von JCF, führte aus:

"Die Piraeus Bank Romania verfügt über ein solides Solvenz-, Liquiditäts- und Vermögensqualitätsprofil in der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft der Europäischen Union. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Piraeus Bank Romania, um die Übernahme abzuschließen und eine starke, unabhängige Bank im dynamischen, lokalen Bankensektor Rumäniens zu schaffen."

UBS Limited betreut die Piraeus Bank bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater. White Case LLP ist als internationaler Rechtsberater für die Piraeus Bank und Schoenherr si Asociatii SCA als rumänischer Rechtsberater für die Piraeus Bank bei der Transaktion tätig.

Über die PBR

Die PBR mit Sitz in Bukarest bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für nationale und internationale Kunden an, darunter Privatkunden, KMU und Firmenkunden, und verfügte zum 30. September 2017 über eine Bilanzsumme von 1,5 Milliarden Euro. Die PBR ist über 99 Banking-Einheiten tätig, beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter und hat rund 150.000 aktive Kunden.

Über JCF

J.C. Flowers ist eine führende private Investmentgesellschaft, die weltweit in die Finanzdienstleistungsbranche investiert. Die im Jahre 1998 gegründete Gesellschaft hat bislang mehr als 15 Milliarden US-Dollar in 50 Portfoliounternehmen in 17 Ländern in verschiedenen Teilbereichen der Industrie investiert, darunter Banken, Versicherungen, Rückversicherungen, Wertpapierfirmen, Sonderfinanzierungen sowie Dienstleistungen und Vermögensverwaltung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 6 Milliarden US-Dollar unterhält J.C. Flowers Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.jcfco.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171228005357/de/

Contacts:

Piraeus Bank Group

George Papaioannou

Head of Press Office

+302103288830