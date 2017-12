Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta014/28.12.2017/20:30) - Die Fritz Nols AG wird im kommenden Jahr 2018 das strategische Geschäftsfeld "Kryptowährungen" starten. Die Exklusivvertriebsrechte für das Initiale Placement für die Kryptowährung der neuen Generation , dem Aeternum Coin (www.aeternumcoin.com) für den deutschsprachigen Raum wurde gesichert. Das Erstemissionsvolumen beträgt 100 Mio. Euro. Bereits in der Pre Sales Phase, die am 31.12.2018 endet, wurden bislang Aeternum Coins im Gegenwert von über 1 Mio. Euro zu 0,75 Euro pro Coin platziert. Im Anschluss beginnt am 1.1.2018 das offizielle ICO mit dem Emissionspreis von 1 EURO pro Coin. Im Gegensatz zum Bitcoin ist der Aeternum Coin durch Assets hinterlegt. Das Risiko und die Volatilität sind dementsprechend deutlich geringer. Durch die hohe Volatilität und die dezentrale gesteuerte Verwaltung ist es mittlerweile sehr schwierig mit BitCoins , Zahlungstransaktionen abzuwickeln, da die Verbuchung alleine schon mehrere Stunden dauert. Es ist zu beobachten, dass mehr und mehr Marktteilnehmer auf Asset Backed Kryptowährungen (Ethereum basierte Coins) umsteigen. Vergleichbar ist die neue Generation mit dem Grundgedanken des Bretton Woods System und dem Gold Standard. Die Väter von Bretton Woods führten den Gold Standard ein, um die Wechselkurse zu stabilisieren und eine Aufblähung der Geldmenge entgegenzuwirken.



In den letzten Monaten ist das Handelsvolumen an der führenden Cryptocurrency Exchanges explosionsartig angestiegen. Täglich wird ein Volumen von über 10 Mrd. bis 20 Mrd. US. Dollar in Kryptowährungen gehandelt , wobei das Handelsvolumen in Bitcoin ca. 50% vom Gesamtmarkt ausmacht. Zur Zeit gibt es über 30 Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD, wobei Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von über 200 Mrd. USD Dollar den Markt anführt. Der Aeternum Coin ist eine interessante Alternative zum einen für Neueinsteiger in den Kryptowährungsmarkt und zum anderen eine Alternative für bereits aktive Marktteilnehmer zu diversifizieren bzw. umzuschichten. Zahlreiche Kryptowährungen haben mittlerweile eine Marktbewertung von über 1 Mrd. US Dollar erreicht und sind somit für deutliche Kurseinbrüche anfällig. Der Aeternum-Coin wird voraussichtlich im 2. Quartal 2018 an einer führenden Krypto Börse nach Abschluss des Initialen Coin Offerings eingeführt werden , damit wird Aeternum Coin für alle Marktteilnehmer im Crypto Currency Bereich handelbar. Ein Drittel der Assets des Aeternum Coins werden dabei von der Fritz Nols AG im Hochfrequenzhandel und mit Handelssystemen in einer Tochter verwaltet. Die Fritz Nols AG verspricht sich durch das Handelsmandat Erlöse aus Verwaltungsgebühren und Gewinnbeteiligungen. Zudem hat die Fritz Nols eine verbindliche Option 30% der Anteile des Initiators der Aeternum Coin innerhalb der nächsten 12 Monate zu erwerben.



Die Fritz Nols AG verspricht sich durch die strategische Neuausrichtung auf den Crypto Währungsbereich eine Neubewertung. Das vorhandene Know How im Bereich Hochfrequenzhandel, komplexen Online Berechnungen und Handelssystemen kann zudem für die Optimierung von Blockchain Technologien oder im Bereich des Crypto Mining genutzt werden. Zum Ausbau der Aktivitäten ist zudem beabsichtigt, zeitnah eine Barkapitalerhöhung durchzuführen.



Zur Umsetzung schließt die im General Standard Segment der Frankfurter Börse notierte Fritz Nols AG eine Vertriebsvereinbarung mit der Mining Farm GmbH in St. Martin im Mühlkreis in Österreich zum Vertrieb von Mining Rigs, die zum Mining von Crypto Währungen wie z.B. Ethereum und Monero eingesetzt werden. Die Mining Farm entwickelt auf dem Prinzip Blockchain eigene Anwendungen und kann auch eigene Kryptowährungen auflegen. Weiterhin berät die Fritz Nols AG bei dem ICO der Aeternum Coin. Der Emissionserlös aus dem ICO soll in Rigs und in das systematische quantitative Trading investiert werden. Aeternum steht für einen ewigen Kreislauf aus Mining Erträgen und Trading Gewinnen.



Nähere Informationen finden Sie unter http://www.aeternumcoin.com . Die Sponsor ID ist hen992kle



Die 1975 gegründete Fritz Nols AG war ein traditionsreicher deutscher Börsenmakler, der sich jetzt auf die Kapitalmarktberatung bei Börsengängen, M&A, Emission von Unternehmensanleihen von kleinen und mittelständischen Unternehmen spezialisiert. 100% Tochtergesellschaften verwalteten Investmentfonds in Singapur und Cayman Islands, die u.a. die Investmentstrategie Distressed & Special Situations (Unternehmen in schwierigen Phasen) verfolgen. Weitere Investmentstrategien sind aus dem Bereich Hochfrequenzhandel mit der Spezialisierung auf Systematic Quantitative CTA (Nachrichtenbezogene quantitative Handelssysteme).



Disclaimer



Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Fritz Nols AG. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Die Fritz Nols AG beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Zudem kann keine Gewähr für die zukünftige Geschäftsentwicklung übernommen werden. Möglichweise treten Entwicklungen ein, die dazu führen, dass verschiedene Projekte nicht wie geplant realisierbar sind oder Investitionen sich im Nachhinein als nicht sinnvoll erweisen. Die Fritz Nols AG übernimmt keine Haftung.



(Ende)



Aussender: Fritz Nols AG Adresse: Bleichstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Vorstand Hendrik Klein Tel.: +49 (69) 91 30 92-136 E-Mail: hk@fritznols.com Website: www.fritznols.com



ISIN(s): DE0005070908 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1514489400671



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 28, 2017 14:30 ET (19:30 GMT)