FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NG2 XFRA US6404911066 NEOGEN CORP. DL-,16

1LGE XFRA GB00BTC0MD78 LIBERTY GL.LILAC C DL-,01

1LG XFRA GB00B8W67662 LIBERTY GLOBAL A DL-,01

1LGD XFRA GB00BTC0M714 LIBERTY GLOBAL A LILAC