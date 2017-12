Expertenmeinung

Gute Aussichten für Schwellenländer-Aktien

Mit Erträgen von mehr als acht Prozent pro Jahr haben in den vergangenen zehn Jahren die Investmentklassen direkte US-Immobilienanlagen, europäische Hochzinsanleihen und US-Aktien mit großer Marktkapitalisierung stark abgeschnitten, errechnet der Guide to the Markets von J.P. Morgan Asset Management. In den kommenden zehn bis 15 Jahren seien es allerdings andere Anlagen, die voraussichtlich am besten abschneiden würden.

Favoriten von J.P. Morgan Asset Management sind Aktien aus den Schwellenländern, denen Renditen von durchschnittlich acht Prozent zugetraut werden. Sechs Prozent und mehr werden Investments in Private Equity, sowie großen Aktiengesellschaften aus Europa prognostiziert. Mit den perspektivisch steigenden Zinsen dürften globale Staatsanleihen dagegen kaum noch ein Prozent pro Jahr bringen.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.