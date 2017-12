Lieber Leser,

in einem eher schwächeren Marktumfeld gehörte die Aktie des Kölner Chemiekonzerns Lanxess am gestrigen Donnerstag zu den größten Gewinnern. Kein Wunder, wurde doch gestern bekannt, dass der wohl beste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, seine Position in der Aktie weiter aufgestockt hat.

Der Einstieg von Warren Buffett rettete die Aktie schon einmal

Dabei wurde der Einstieg von Warren Buffett über seine Rückversicherungstochter General Reinsurance bereits ... (Sascha Huber)

