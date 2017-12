Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips mit Blick auf die Aussichten für 2018 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36,80 Euro belassen. Nach einer umfassenden jährlichen Überprüfung von Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitsbereich sehe er keinen Anlass, um etwas an den Kurszielen und den bisherigen Empfehlungen zu ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Titel des Gesundheitstechnikkonzerns Philips seien nach zuletzt starkem Anstieg mittlerweile angemessen bewertet./tih/ck Datum der Analyse: 29.12.2017

