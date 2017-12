Seit mehr als einem Jahr klettert Vonovia schier unaufhaltsam nach oben. Mit einem Plus von 33 Prozent gehört die Aktie des Immobilienkonzerns zu den Gewinnern im DAX. Die Entwicklung der Aktie lässt sich mit einem Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 37,90 und 41,60 Euro beschrieben werden kann. Mit einem Ausbruch nach oben erreichten die Notierungen vor kurzem ein Hoch bei 42,22 Euro. Sollte sich der Anstieg über die obere Begrenzung dieses Trendkanals bestätigten, könnte daraus eine dynamischere Bewegung entstehen, die sich an der kurzfristigeren Aufwärtsgerade um aktuell 40,90 Euro orientiert. Die Übernahme der österreichischen Buwog nahm das Analysehaus Kepler Cheuvreux zum Anlass für eine neue Studie. Dabei beließ es die Einstufung auf Kaufen mit einem Kursziel von 49 Euro. Sei der Vorstoß erfolgreich, so die Begründung, würde das operative Ergebnis des Immobilienkonzerns 2019 deutlich steigen. Durch die Akquisition erhöht sich der Wohnungsbestand von Vonovia um zirka 49000 Einheiten. Rund 55 Prozent der Buwog-Wohnungen befinden sich dabei in Deutschland, zum Beispiel ...

