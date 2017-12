Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta018/29.12.2017/15:15) - Der Vorstand der AEE Ahaus-Enscheder AG geht davon aus, dass das zum Halbjahr 2017 prognostizierte leicht positive Gesamtjahresergebnis nicht erreicht wird.



Ursächlich ist insbesondere die negative Kursentwicklung einer Beteiligung im Biotech-Bereich, die zu entsprechenden Abschreibungen führen wird, während bestehende stille Reserven im Portfolio erst mit Veräußerung der Wertpapierpositionen ergebniswirksam werden. Der Vorstand geht derzeit von einem negativen Gesamtjahresergebnis im mittleren fünfstelligen Bereich aus.



Aussender: AEE Ahaus-Enscheder AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: info@ahaus-enscheder.de Website: www.ahaus-enscheder.de



ISIN(s): DE000A1PG979 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



December 29, 2017