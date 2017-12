Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR



Heidelberg (pta021/29.12.2017/15:58) - Mitteilung



1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name VV Beteiligungen Aktiengesellschaft 2 Grund der Meldung a) Position/Status Die VV Beteiligungen Aktiengesellschaft steht in enger Beziehung zu Wilhelm K. T. Zours. Herr Wilhelm K. T. Zours ist Mitglied des Aufsichtsrats der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. b) Berichtigung Berichtigung der Meldung vom 22.12.2017: Die Bezeichnung des Feldes Volumen unter 4 c) und 4 d) des Formulars ist nicht eindeutig. In der Erstmeldung vom 22.12.2017 wurde das Volumen jeweils in Stück angegeben. In dieser "Berichtigungsmeldung" wird das Volumen jeweils in Euro angegeben. 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche Balaton AG b) LEI 529900LRUURWAPEMNE31 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung ISIN: DE0005508204 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 17,50 Euro 28.823.235,00 Euro d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 17,50 Euro 28.823.235,00 Euro e) Datum des Geschäfts 27.11.2017 UTC+1 f) Ort des Geschäfts außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Bezüglich des Datums des Geschäfts wird folgende Anmerkung gemacht: Es handelt sich um das Datum der Auftragsvereinbarung mit der Bank, welche das Angebot durchgeführt hat. Erst am 22.12.2017 vormittags erfolgte die Mitteilung der Bank über die Anzahl der Aktien, für die die Angebotsannahme letztlich erklärt wurde. Erst am 22.12.2017 wurde die Entscheidung getroffen, auch die über die im (erhöhten) Angebot enthaltene Stückzahl hinaus angebotenen Aktien zu erwerben. Erst am 22.12.2017 stand also das Volumen des gemeldeten Geschäftes fest. Die Meldung erfolgte am gleichen Tag. Die Durchführung erfolgte über Clearstream mit Valuta 29.12.2017 (Ende)



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Uwe Pirl Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE0005508204 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1514559480699



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 29, 2017 09:58 ET (14:58 GMT)