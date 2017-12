Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA68400T2083 Oracle Energy Corp. 29.12.2017 CA68400T3073 Oracle Energy Corp. 02.01.2018 Tausch 10:1

CA03463J1021 Anfield Energy Inc. 29.12.2017 CA03464C1068 Anfield Energy Inc. 02.01.2018 Tausch 10:1

BMG575071086 Borr Drilling Ltd 29.12.2017 BMG1466R1088 Borr Drilling Ltd 02.01.2018 Tausch 1:1

US4219243098 Encompass Health Corp. 29.12.2017 US29261A1007 Encompass Health Corp. 02.01.2018 Tausch 1:1

US16950W1137 China Xiniya Fashion Ltd. 29.12.2017 US16950W2044 China Xiniya Fashion Ltd. 02.01.2018 Tausch 3:1