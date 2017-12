Liebe Leser,

Nordex hat die jüngste Erholung in den vergangenen Tage letztlich eindrucksvoll bestätigt. Chartanalysten vermuten, der Wert habe die Chance auf außergewöhnliche Comeback-Gewinne, sofern die Notierungen nicht eine überraschende Kehrtwende vollziehen. Es sieht danach aus, als seien auch kurzfristig mehr als 10 % Gewinn für den Wert drin. Nun klopft die Aktie an einer wichtigen Obergrenze an. Im Detail: Die Kurse sind auch an diesem Freitag, dem letzten Handelstag des Jahres, ... (Frank Holbaum)

