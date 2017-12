Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zum Ende dieses Jahres die ersten charttechnischen Analysten in eine kleine Verzweiflung gestürzt. Der Wert befindet sich in einer starken Phase, muss kurzfristig jedoch offensichtlich Schwierigkeiten einräumen. Denn die Kurse bewegen sich wieder Richtung einer wichtigen Untergrenze. Doch charttechnische Analysten sind weiterhin der Auffassung, dass die Aktie auf dem Weg in die richtige Richtung sei. Mehr als 20 % seien jetzt im Neuen Jahr wieder möglich. ... (Frank Holbaum)

