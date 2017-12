Liebe Leser,

die höchste Dividendenrendite zahlt Fresenius gewiss nicht. Da gibt es andere Firmen, die noch mehr ausschütten. Dennoch zählt Fresenius in Deutschland zurecht zu den Stars am Dividendenhimmel, denn das Unternehmen hat in der Vergangenheit etwas erreicht, was nur wenigen Firmen in ihrer Geschichte vergönnt war: Es ist zu einem Dividendenaristokraten aufgestiegen.

Seit nunmehr 25 Jahren zahlt Fresenius nicht nur ununterbrochen eine Dividende, sondern war darüber hinaus ... (Dr. Bernd Heim)

