The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2017



ISIN Name



BMG575071086 BORR DRILLING LTD DL 0,01

CA03463J1021 ANFIELD RES INC.

CA68400T2083 ORACLE ENERGY

CH0012815459 LIFEWATCH AG SF 1,3

US0673831097 BARD -C.R.- INC. DL -,25

US0755712082 BEBE STORES INC. DL-,01

US16950W1137 CN.XINIYA FASHION ADR/16

US4219243098 HEALTHSOUTH CORP.

US59156RBP29 METLIFE N-C PFD C

US83587V1089 SORRENTO TECH DL-,001

US88104M1018 TERRAFORM GLOB.INC.DL-,01

XS0842167552 SVENSK.HDLSB.12/22 FLRMTN

XS1068733218 GER.MITTEL.EQ.F.2 14/24

XS1106299586 OCEANWIDE RE.ES. 14/19