Im Iran brechen erneut Proteste aus, sowohl gegen die Wirtschaftspolitik und Arbeitslosigkeit, als auch gegen den regierenden Klerus. Präsident Hassan Ruhani plant nun eine Krisensitzung.

Im Iran ist es Medienberichten zufolge auch am Freitag wieder zu heftigen Protesten in mehreren Städten gekommen. Die Nachrichtenagentur Fars berichtete von Versammlungen an mindestens sechs Orten. In iranischen Medien hieß es, die Proteste seien lediglich gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung und die hohen Lebenshaltungskosten des Landes gerichtet.

Auf Videos in den sozialen Netzwerken waren unterdessen auch Demonstranten zu sehen, die politische Slogans gegen den regierenden Klerus skandierten - etwa "Mullahs schämt euch, lasst unser Land in Ruhe". Laut Augenzeugen in Rascht, einer Stadt am Kaspischen Meer, nahmen Hunderte von Menschen an den Protesten teil. In Hamedan im Westiran riefen Demonstranten demnach "Tod den Diktatoren".

Wegen einer begrenzten Berichterstattung iranischer Medien über die Proteste ließen sich die Augenzeugenberichte zunächst nicht unabhängig verifizieren. Gerüchten zufolge sagte Präsident Hassan ...

