Aurelius (WKN:A0JK2A) wächst rasant. Die Münchener Beteiligungsgesellschaft hat ihre Geschäftsaktivitäten seit ihrer Gründung 2006 um ein Vielfaches gesteigert.



Mittlerweile erreicht das Unternehmen aber die Größenordnung von einigen MDAX-Unternehmen, und es stellt sich die Frage, ob der deutsche Private Equity-Markt genug Platz bietet, damit Aurelius auch in Zukunft kräftig wachsen kann.

Die Größenordnungen in 2017

Interessant wäre es allemal, eine genaue Aufstellung zu den Summen zu betrachten, die Aurelius für seine Beteiligungen zahlt. Die Kaufpreise bei solchen Übernahmen werden aber meistens geheim gehalten. Wahrscheinlich will man damit die Konkurrenz nicht darüber informieren, wie viel oder auch wie wenig Geld man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...