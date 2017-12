Neugierig geworden? Dann sprechen Sie auf den neusten Marketing-Trick des Sprudlerkonzerns Sodastream an - einem der Börsenstars des abgelaufenen Jahres. Er punktet in Deutschland vor allem mit Provokationen.

Den weihnachtlichen Blindtest mit den Verwandten besteht der eigentümliche Mix aus Ethyalalkohol, Zucker, dreierlei Säuren und Aroma problemlos. Mit sprudelndem Wasser ausgefüllt im eleganten Glas geht die prickelnde Flüssigkeit glatt als Sekt durch. Voller Geschmack, etwas mehr Süße, also wahrscheinlich ein Südeuropäer, analysiert der vermeintliche Weinkenner. Nur etwas zu warm - und etwas wenig Kohlensäure, assistiert sein Schwiegersohn. Vielleicht, so scherzt er, könnte der Sekt einmal durch den Wassersprudler gehen.Die Auflösung: Tatsächlich stammt das Wasser aus dem Sprudler, Alkohol und Aroma aus einem neuen Sirup des börsennotierten Sodastream-Konzerns. Ein Schluck Sektsirup auf fünfmal soviel gesprudeltes Wasser - fertig ist der Fake-Sekt. Pünktlich zum Jahreswechsel steht der "Getränkesirup mit Riesling-Geschmack" im firmeneigenen Online-Shop. Ebenso pünktlich erscheinen ähnliche Testberichte wie dieser in deutschsprachigen Medien. Ein Coup für Ferdinand Barckhahn.Der Deutschland-Chef von Sodastream positioniert den Sprudler geschickt in den Medien. Auf all seinen Märkten provoziert der Hersteller mit seinen Botschaften. In Deutschland warb Sodstream für den neuen Sekt-Sirup zunächst damit, laut Marktforschern schmecke das Produkt 76 Prozent der befragten Frauen besser als die Champagner-Marken Moët & Chardon und Veuve Clicquot (was ja nicht unbedingt für den Sirup sprechen muss, als vielmehr gegen die Geschmackssicherheit deutscher Frauen). Danach gab Sodastream eine Unterlassungserklärung für die Aussage ab - und hatte so eine Gelegenheit, die Pressemitteilung noch einmal zu verschicken.

