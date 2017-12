Lieber Leser,

zuletzt gab es einen kleinen "Crash" an den Kryptowährungsmärkten. Wobei Crash relativ ist, denn so wie die Kursrallys in diesem weitestgehend unregulierten Markt scharf ausfallen, so fallen eben auch die Korrekturen immer entsprechend heftig aus.

Der Bitcoin stand noch Mitte November weit unter 10.000 US-Dollar!

Es empfiehlt sich daher die aktuelle Kursentwicklung in die richtige Perspektive zu rücken. Noch am 17./18. November war ich bspw. auf der "World of ... (Sascha Huber)

