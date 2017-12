Vor kurzem thematisierten wir an dieser Stelle die spannende charttechnische Konstellation in der Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis und stellten einen Richtungsentscheid in Aussicht. Mittlerweile hat die Aktie die Antwort gegeben, sodass wir es nicht versäumen möchten, die aktuellen Entwicklungen aufzugreifen. Zum Zeitpunkt der betreffenden Kommentierung vom 21.12. befand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...