Liebe Leser,

nach der gescheiterten Übernahme durch die Fujijan Grand Chip forciert Aixtron jetzt den Umbau. Für 45 bis 55 Mio $ wird das seit Jahren schwächelnde US-Geschäft mit Speicherchip-Anlagen an die südkoreanische Eugene Technology verkauft. Damit trennt sich Aixtron von etwa 25 bis 30 Mio € Umsatz. Konzentrieren will sich Aixtron künftig auf das Kerngeschäft mit Opto- und Leistungselektronik, also auf Anlagen zur Herstellung von Leuchtdioden und Chips zur Steuerung von Stromflüssen, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...