Liebe Leser,

mit seinem Übernahmeangebot von 110 € pro Aktie hatte Großaktionär Busch keinen Erfolg, kann jetzt aber ohne neues Angebot seinen Anteil an PV über die Börse weiter aufstocken. Aktuell hält Busch 35% und strebt offensichtlich den Vorsitz im Aufsichtsrat an. Wie auch immer. Die Zahlen zum 1. Quartal haben gezeigt, dass PV strategisch, technologisch und finanziell in der Lage ist, um auch ohne Busch vom langfristig hohen Wachstumspotenzial der Vakuum-Technik profitieren zu können.

Im ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...