ASICS musste im 1. Quartal einen Umsatzrückgang um 4% auf 113,1 Mrd Yen hinnehmen. Bereinigt um Wechselkursveränderungen ging der Umsatz um 1,3% zurück. Immerhin sorgten Währungseffekte dafür, dass der Gewinn um 0,4% auf 9,4 Mrd Yen stieg. Sowohl in der Heimat als auch in Amerika und Europa schrumpfte der Umsatz. Zweistellige Zuwächse im asiatisch-pazifischen Raum reichten nicht, um diese Rückgänge auszugleichen. In Japan schrumpfte der Umsatz um 2,6%, in Amerika um 5,3%, ... (Volker Gelfarth)

