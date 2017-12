Liebe Leser,

das 1. Halbjahr war geprägt von der starken Nachfrage und der Volatilität der Preise für Ferrochrome und Nickel. Der Preis für Ferrochrome stieg im 1. Quartal aufgrund der starken Nachfrage in China um 50% auf 165 $/lb. Während im 2. Quartal der Preis um 7% nach unten korrigierte, ging der Preis für Nickel kontinuierlich um 21% auf 8.748 $/t zurück. Die Angst vor einer Verlangsamung des Wachstums in China belastete die Rohstoffe in der zweiten Jahreshälfte.

Unterm Strich ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...