Liebe Leser,

in der Bilanz fällt der starke Anstieg des Auftragseingangs auf. Bezogen auf die ersten 9 Monate sind Bestellungen für mehr als 32 Mrd € eingegangen, ein Plus von 16%, wobei der Anlagenbau ganz besonders herausragt. Nach einer Schwächephase im Vorjahr hat sich der Auftragseingang dort beinahe verdoppelt. thyssenkrupp sieht darin die erhoffte Trendwende, hält aber an seinem Spar- und Umbauprogramm unverändert fest. Denn mit einem auf nur noch 48 Mio € drastisch geschrumpften ... (Volker Gelfarth)

