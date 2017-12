Bereits seit mehreren Monaten befindet sich die Aktie der Morphosys AG in einem stabilen Aufwärtstrend. Seit einigen Wochen kommt der Kurs jedoch nicht weiter, nachdem ein neues Hoch bei ca. 83.85 Euro erreicht wurde. Seitdem pendelt der Markt in einer Range von etwa 10 Euro. Derzeit sieht es jedoch nach wie vor nicht so aus, als würde dieses Gleichgewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...