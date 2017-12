Liebe Leser,

die E.ON Aktie notiert am Freitagnachmittag und im Vergleich zur Vorwoche mit 1,73 % im Minus. Damit setzte sie den Korrekturtrend weiter fort. Dieser besteht seit Anfang November und die Aktie verlor seitdem insgesamt 12,54 % an Wert. Charttechnisch betrachtet kratzt sie in dieser Woche ziemlich genau an der unteren Trendlinie des sekundären Aufwärtstrends bei 9,06 Euro je Aktie. Sollte die Aktie in der nächsten Woche darunter einbrechen und eventuell sogar schließen, könnten ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...