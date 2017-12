Liebe Leser,

mit einem Minus von 3,05 % notiert die Tesla-Aktie auf Wochenbasis kurz nach US-Börseneröffnung am Freitagnachmittag. Bereits in der vergangenen Woche hat die Aktie mit über 6 % negativ geschlossen. Einige Wochen zuvor erholte sich der Wert deutlich. Charttechnisch betrachtet wurde der kurzfristige Widerstandsbereich bei 355 US-Dollar je Aktie nicht überschritten. Die Aktie bleibt in der Konsolidierung solange gefangen, bis die beiden Hochs bei 390 US-Dollar je Aktie nicht ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...