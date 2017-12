Deutschlands spannendste Börsen-Plattform blickt auf ihr bislang erfolgreichstes Börsenjahr mit massenweise Volltreffer-Tipps aus der Redaktion und Community zurück. Nie zuvor war es für viele Hobby-Börsianer einfacher, ihre Depotperformance aus dem roten in den dunkelgrünen Bereich zu führen.

Auch erfahrene Trader und Investoren profitieren am laufenden Band von unserer einzigartigen Due Diligence in Bezug auf kommende Börsenstars und einem jederzeit aktiven Live Chat. Das belegen reihenweise begeisterte Zuschriften und Präsente, die uns erreichen. In unserem Jahresrückblick werfen wir noch einmal einen Blick auf einige Raketen-Stories, die unseren Lesern einen warmen Geldregen bescherten.

Repräsentativ für die einzigartige SD-Performance haben wir einige unserer Biotech-Raketen des Jahres herausgepickt:

Palatin Technologies: +239%

Die Top-Story von Palatin Technologies (WKN: A1C538) stellten wir Ihnen am 17. April mit "10 guten Gründen, jetzt zu kaufen" vor. Das Timing war hierbei ideal und die Story ist nach wie vor voll intakt.

Neothetics: +81%

Bezüglich der Aktie von Neothetics (WKN: A12FSG) hieß es von uns am 16. November: "Was sind das für Geschenke?". Kurz zuvor hatte es von uns bereits die Ankündigung gegeben: "Bis Januar winken hohe Kursgewinne!". Auch hier läuft bislang alles exakt nach Plan - Ende offen!

Inotek Pharmaceuticals: +300%

Mit der knallharten Ansage "Geld im Schlaf verdienen" stellten wir SD-Lesern am 10. Juli sichere Kursgewinne bei Inotek Pharmaceuticals (WKN: A14NFE) in Aussicht. Die folgende Kursrallye viel dabei noch drastischer aus als erwartet - der Kursgewinn lag in der Spitze bei genau +300%!

CombiMatrix: +196%

Die Papiere von CombiMatrix (WKN: A2AD52) präsentierten wir Ihnen vor einem Jahr mit den Worten "Aktie noch spottbillig". Es folgte die erwartete Kursexplosion im Zuge einer positiven operativen Entwicklung. Am Ende stand sogar eine Übernahme, die wir stets für gut vorstellbar hielten.

Sierra Oncology: +171%

Sierra Oncology (WKN: A2DJ8Z) ist unseren Lesern noch unter dem alten Namen ProNAi Therapeutics bekannt. Am 7. Dezember letzten Jahres beschrieben wir den Wert auf dem damaligen Niveau als "risikoarm" und kündigten an, dass im Zuge von Neuigkeiten ein "schneller Verdoppler" winkt. Weniger als 12 Monate ...

