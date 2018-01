Tech-Trends lassen sich in der Regel nur schwer definieren, ist es doch oft erstaunlich schwer, die Zukunft vorauszusagen. Aber es gibt Anzeichen aus dem Jahr 2017, die ziemlich stark darauf hinweisen, was wir im nächsten Jahr im Tech-Sektor so alles erwarten dürfen.



Während wir meistens den Begriff Technologie in einem sehr spezifischen Sinne des Wortes (d.h., Smartphones, Drohnen, etc.) deuten, enthält diese Liste auch sehr viel komplexere Technologie-Ideen wie Robotik, Laser-Internet, dezentrale medizinische Aufzeichnungssysteme, und andere Projekte ein wenig abseits der ausgetretenen Tech-Pfade. Wenn sich auch nur die Hälfte dieser Trends weiterentwickelt, dann haben wir ein sehr spannendes Jahr vor ...

