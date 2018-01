Pakistan gewähre Terroristen Unterschlupf, die die USA in Afghanistan jagten, twittert Trump. Der pakistanische Außenminister Asif teilt mit, dass seine Regierung die Welt zeitnah die Wahrheit wissen lassen wolle.

US-Präsident Donald Trump hat Pakistan in einem Tweet zu Beginn des neuen Jahres "Lügen & Betrug" vorgeworfen. Trump schrieb am Montag, die USA hätten Pakistan in den vergangenen 15 Jahren mehr als 33 Milliarden Dollar gegeben und Islamabad habe dafür Washington zum Narren gehalten. Pakistan gewähre Terroristen Unterschlupf, die die USA in Afghanistan jagten. "Nicht mehr!", twitterte Trump.

Der pakistanische Außenminister Khawaja Asif twitterte, ...

