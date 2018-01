Halle (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit hat 2017 einen Überschuss von 5,5 Milliarden Euro erzielt. Damit steigen die Rücklagen der BA auf 17 Milliarden Euro - und zugleich die Erwartungen an eine Beitragssatzsenkung. Von 3,0 auf 2,5 Prozent könnte der Beitrag sinken. Unter anderem haben sich der Sachverständigenrat und Arbeitgeberverbände für einen solchen Schritt stark gemacht. Doch Vorsicht: 2008 hatten die BA-Reserven noch bei 18 Milliarden Euro gelegen. Bereits 2010 war kein Cent mehr davon übrig. Es gibt also einen durchaus guten Grund, mit der Senkung des Beitragssatzes noch ein wenig zu warten.



