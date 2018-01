Chinas Industrie hat im Dezember unerwartet stark zugelegt. Der Einkaufsmanagerindex von Caixin stieg auf seinen höchsten Stand seit vier Monaten. Experten warnen aber vor einer Unterschätzung der knapperen Geldpolitik.

Die Stimmung in den Chefetagen der privaten und mittelständischen Unternehmen in China hat sich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg im Dezember von 50,8 Punkten im Vormonat auf 51,5. Wie das Blatt am Dienstag berichtete, war es der höchste Anstieg seit vier Monaten. ...

