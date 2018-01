The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA ZM9L XFRA DE000A2G8670 PCC SE ITV.18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAR4 DZ BANK CLN E.9411 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0N825 DEKA GM ANL 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J91 LB.HESS.-THR.IS.02A/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KA3 LB.HESS.-THR.IS.02B/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KB1 LB.HESS.-THR.IS.02C/2018 BD01 BON EUR N

CA B2WN XFRA BMG1466R1088 BORR DRILLING NEW DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0ADN XFRA CA03464C1068 ANFIELD RES INC. EQ00 EQU EUR N

CA O2EM XFRA CA68400T3073 ORACLE ENERGY EQ00 EQU EUR N

CA X7F2 XFRA US16950W2044 CN.XINIYA FASHION ADR/48 EQ00 EQU EUR N

CA HSOA XFRA US29261A1007 ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA DWNN XFRA DE000A2G8183 DEUTSCHE WOHNEN SE NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA BNRN XFRA DE000A2G82Z8 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA TEGN XFRA DE000A2G83A9 TAG IMMOBILIEN AG NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA CAPN XFRA DE000A2G83C5 CAPITAL STAGE AG NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA MTXN XFRA DE000A2G83P7 MTU AERO ENGINES NEUE NA EQ01 EQU EUR Y

CA BAY1 XFRA DE000BAY0181 BAYER AG NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA LEGN XFRA DE000LEG1185 LEG IMMOBILIEN NEUE NA ON EQ01 EQU EUR Y